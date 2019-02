Bis 2020: Neuer Vertrag für Barca-Trainer Valverde

Der FC Barcelona hat den auslaufenden Vertrag von Cheftrainer Ernesto Valverde bis 2020 verlängert. Das Arbeitspapier enthält eine Klausel für ein weiteres Jahr.

Der 55-Jährige steht seit 2017 in Barca-Diensten, zuvor arbeitete er für Athletic Bilbao, den FC Valencia und Olympiakos Piräus. In der vergangenen Saison führte Valverde den FC Barcelona zum Gewinn der spanischen Meisterschaft und des Königspokals. Allerdings ereilte seine Truppe in der Champions League schon im Viertelfinale das Aus.

Beeindruckende Erfolgsquote

Derzeit ist Barcelona mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Erzrivalen Real Madrid Spitzenreiter der spanischen Liga. In seiner bisherigen Amtszeit hat Valverde die Mannschaft in insgesamt 96 Begegnungen zu 65 Siegen und 22 Unentschieden geführt: Macht eine beeindruckende Erfolgsquote von 68 Prozent.