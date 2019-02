Präsidentenwahl in Nigeria: 84 Millionen an Urnen gerufen

In Nigeria wird ein neuer Präsident gewählt. Rund 84 Millionen Wahlberechtigte gibt es in Afrikas bevölkerungsreichstem Land. Sie wurden nun mit einer Woche Verspätung an die Urnen gerufen. Denn vergangenen Samstag war die ursprünglich angesetzte Wahl nur Stunden vor Öffnung der Wahllokale verschoben worden.

Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Nigerias Staatschef Muhammadu Buhari bewirbt sich bei der Abstimmung um eine weitere Amtszeit. Der konservative 76-Jährige verspricht, Korruption und radikale Islamisten zu bekämpfen.

Sein großer Herausforderer heißt Atiku Abubakar. Der eher liberale Unternehmer will die Wirtschaft liberalisieren und damit Millionen Arbeitsplätze schaffen. Beobachter erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Parallel wird auch ein neues Parlament gewählt. Erste Ergebnisse soll es nicht vor Montag geben.

Afrikas größ´te Volkswirtschaft

Das ölreiche Nigeria ist Afrikas größte Volkswirtschaft, die Mehrheit der Bevölkerung lebt allerdings trotzdem in extremer Armut. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt 53 Jahre.