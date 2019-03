Präsident Macri wirbt für Sparmaßnahmen

In seiner Rede zur Lage der Nation hat der argentinische Präsident Mauricio Macri für das vom Parlament verhängte Sparprogamm geworben. Vor den Kongressabgeordneten in der Hauptstadt Buenos Aires bemühte sich Macri um Optimismus - trotz der wirtschaftlich angespannten Lage im Land. Seine Rede wurde immer wieder durch Zwischenrufe unterbrochen. Einige der Parlamentarier kritisierten lautstark Kürzungen in Bildung und Gesundheit. Das Parlament selbst hatte sie im vergangenen Jahr beschossen, um einen Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu bekommen.

Vor dem Parlamentsgebäude und anderswo in Buenos Aires protestierten Dutzende gegen die Politik des Präsidenten.

Macri dürfte seine Wiederwahl im Oktober dieses Jahres anstreben.