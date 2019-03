Champions League: Schalke muss zu ManCity

In der Champions League stehen am Dienstag die nächsten Achtelfinal-Rückspiele auf dem Programm. Angeführt von Cristiano Ronaldo will der italienische Meister Juventurs Turin das 0:2 aus dem Hinspiel gegen Atletico Madrid aufholen.

Trainer Massimiliano Allegri hat in diesem Jahr hohe Erwartungen zu erfüllen. Die Verpflichtung von Superstar Ronaldo hat die Hoffnung auf den Champions-League-Titel geweckt.

"Alles ist offen"

Im zweiten Spiel des Tages muss Schalke 04 zum schweren Auswärtsspiel zu Manchester City reisen. Nach einer 2:3 Niederlage im Hinspiel müssen die Knappen mindestens mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Manchester-Trainer Pep Guardiola mahnt trotzdem zur Vorsicht.

"Alles ist offen. Deshalb liegt es an uns, uns zu konzentrieren. Denn wenn wir nur schauen, was in den letzten Spielen passiert ist. Klar, wir sind der Favorit, wir sind besser. Aber es ist ein Spiel und alles kann passieren. Wir haben es letzte Woche gesehen."

Dass noch alles drin ist, ist spätestens klar, seit Paris St. Germain in der vergangenen Woche gegen Manchester United einen 2:0 Vorsprungs aus dem Hinspiel noch verspielte und überraschend ausschied.

Die Rückspiele des Achtelfinales werden um 21:00 angepfiffen.