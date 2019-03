Weitere 3,5 Jahre Gefängnis für Manafort

Der ehemalige Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, muss für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis.

Ein Gericht in der US-Hauptstadt Washington hat den Lobbyisten am Mittwoch wegen Verschwörung und Behinderung der Justiz zu zusätzlichen dreieinhalb Jahren verurteilt, nachdem ein anderes Gericht in der vergangenen Woche bereits ein Strafmaß von fast vier Jahren wegen Steuer- und Bankenbetrugs verhängt hatte.

Mannafort hatte mehrere Millionen, die er mit seiner Beratertätigkeit für den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch verdient hatte, vor dem US-Fiskus versteckt.

Außerdem ist eine weitere Anklage wegen Hypothekenbetrugs gegen ihn in New York erhoben worden.

Der aktuelle Prozess hat nicht direkt etwas mit der Russland-Affäre um Trump zu tun, war aber im Zuge der Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller ans Licht gekommen.