Euronews am Abend vom 28.03. - mit Medikamentenmangel durch Brexit

Die wichtigsten Themen des Tages in Euronews am Abend - präsentiert von Johannes Pleschberger. An diesem Donnerstag mit den folgenden Schlagzeilen:

[Möglicher Medikamentenmangel in Europa durch Brexit

](https://de.euronews.com/2019/03/28/brexit-spahn-warnt-vor-engpassen-bei-medizinprodukten)

In Deutschland warnt Gesundheitsminister Jens Spahn vor Versorgungsengpässen mit wichtigen Medizinprodukten im Falle eines ungeregelten Brexits. Wie das Handelsblatt berichtet, schrieb er in einem Brief an die EU-Kommission, es könne schon ab Mitte April Probleme geben. Betroffen seien Zehntausende Produkte, vor allem bei den sogenannten In-Vitro-Diagnostika. Mit diesen werden unter anderem Blutspenden auf Krankheiten wie HIV getestet.

Das Handelschiff, das von Migranten entführt worden war, ist in der maltesischen Hauptstadt Valetta eingetroffen - eskortiert vom Militär des Inselstaates. Daraufhin ging eine Spezialeinheit mit Maschinenpistolen an Bord und nahm fünf Personen fest.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreichs ORF will sich sich fast komplett von Facebook verabschieden. Die Begründung („KronenZeitung“, „Austria Presse Agentur“):

„Insbesondere durch Datenmissbrauch und Intransparenz hat sich das Bild der Öffentlichkeit von Sozialen Medien, vor allem von Facebook, dramatisch verändert“, zitieren Medien aus einem „internen Schreiben“. Die neue Social-Media-Strategie berücksichtige dies.