Gelbe Westen: Der 20. Protestsamstag

In Frankreich haben erneut Anhänger der Gelbwestenbewegung demonstriert. Es war der 20. Protestsamstag in Folge. Um 14 Uhr gaben die Behörden die Teilnehmeranzahl in ganz Frankreich mit 5600 an, davon 1800 in Paris. Die Veranstalter der Demonstrationen zweifeln die Zahlen der Behörden regelmäßig an.

Auf der Pariser Prachtstraße Champs-Elysées waren Kundgebungen wie in der Vorwoche verboten, nachdem es dort Mitte März zu schweren Ausschreitungen gekommen war.

Die Anhänger der Gelbwestenbewegung werfen Präsident Emmanuel Macron unter anderem vor, zu wenig für Arbeitslose und Geringerverdiener zu tun. Macron hatte als Reaktion auf die Proteste eine Serie von Diskussionsveranstaltungen im ganzen Land eingeleitet.