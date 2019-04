Tanzverbot: Deutsches Gesetz sorgt für Verwunderung

Auch an Ostern gibt es ein "alle Jahre wieder": Die Diskussion über das Tanzverbot in Deutschland. In diesem Jahr war es Juso-Chef Kevin Kühnert, der forderte, dass Clubs auch am Karfreitag geöffnet sein dürfen.

Der Rest der Welt wundert sich über das Gesetz. Das zeigt in der euronews-Redaktion, wo sich die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Sprachen fragen, warum man in Deutschland an Karfreitag nicht tanzen darf. Und auch auf Twitter:

"Es ist eine absolute Sünde, dass Footlose an diesem Wochenende in Deutschland nicht gezeigt wird", so dieser User. In dem Film geht es um einen Teenager, der gegen ein Tanzverbot rebelliert. Mehr als 700 Filme dürfen an Karfreitag nicht gezeigt werden - darunter "Das Leben des Brian" und "Heidi in den Bergen".