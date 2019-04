Video soll IS-Führer zeigen

Dieser Mann soll Abu Bakr al-Baghdadi sein, der Führer des sogenannten Islamischen Staates. Das zumindest behauptet eine Kommunikationsplattform des IS im Internet.

Die SITE Intelligence Group mit Sitz in den USA gab nach Sichtung der Datei an, der Mann im Video spreche über die Terroranschläge auf Sri Lanka und erkenne den Fall der IS-Hochburg Baghus in Syrien an. Der Mann spreche auch über Angriffe und politische Entwicklungen im Sudan, in Algerien und anderen Teilen der Welt, möglicherweise um die Aktualität des Videos zu suggerieren.

Das letzte Mal war al-Baghdadi im Jahr 2014 öffentlich in Erscheinung getreten. Damals hatte er in der al-Nuri-Moschee in Mosul im Irak gesprochen.