Ist das Wiener Atomabkommen in Gefahr?

Der Iran will teilweise aus dem Wiener Atomabkommen aussteigen. Das hat Präsident Hassan Ruhani bekanntgegeben.

Der Iran entgegne damit einem Vertragsbruch, erklärte Ruhani. Seit dem Ausstieg der USA vor einem Jahr, hätten die anderen Partner das Abkommen nicht vertragsgerecht umsetzen können. Der Iran könne dies nicht einseitig tun und alle Kosten alleine übernehmen.

Ruhani setzte seine Kollegen in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland in einem Schreiben über die Entscheidung in Kenntnis.

Das Wiener Atomabkommen wurde im Juli 2015 geschlossen. Die Übereinkunft soll es dem Iran unmöglich machen, Atomwaffen zu entwickeln. Im Gegenzug stellten die Vertragspartner einen Abbau von Sanktionen und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen in Aussicht.