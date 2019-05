Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 24.5.

Wenige Wahlkampfthemen haben in Deutschland solch hohe Wellen geschlagen wie der Klimaschutz. Inspiriert von der jungen schwedischen Schülerin Greta Thunberg schwänzten mehr und mehr Jugendliche freitags die Schule, zum Teil wurden sie von ihren Eltern unterstützt. Auch heute haben sich wieder Zehntausende in Deutschland zu Fridays for Future-Demos versammelt.

Land unter auf Langeoog: Eine Familie wehrt sich gegen die Folgen des Klimawandels und zieht gegen die EU vor Gericht.

In den vergangen Tagen ist der Druck auf Premierministerin Theresa May größer und größer geworden. Seit Mittwochabend wurde damit gerechnet, dass sie ihren Rücktritt ankündigt. Heute gab sie nach und zog die Konsequenzen aus dem jahrelangen Brexit-Chaos.

In Irland und Tschechien finden heute die Europawahlen statt. Die meisten EU-Staaten wählen jedoch am Sonntag - wie auch Österreich und Deutschland.