500 000 begeisterte Fans in Liverpool

So sehen Sieger aus: Begeisterter Empfang in der Heimatstadt Liverpool für die Gewinner der Champions League. Schon auf der kilometerlangen Fahrt Richtung Stadtzentrum säumten zehntausende Anhänger die Route. Stolz zogen die Fußballprofis mit ihrem Trainer Jürgen Klopp in einem offenen roten Bus durch die Stadt. Auf diesem prangten mehrere Banner mit der Aufschrift "Champions of Europe".

Beim feierlichen Empfang in der Innenstadt war schlielich eine halbe Million Fans anwesend. Das twitterte Liverpools Bürgermeister Joe Anderson.

Es war der dritte Anlauf mit dem deutschen Trainer: Nach zwei verlorenen Endspielen und einer verpassten Meisterschaft hatte das Team dieses Jahr endlich Erfolg - 2:0 gegen Tottenham, der heiß ersehnte Silberpokal.