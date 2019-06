Euronews am Abend vom 11.06.: Bergung in Budapest und extremer Hagel

Unsere Top-Themen an diesem Dienstag mit Thomas Gahde:

- In Budapest sind fast 2 Wochen nach dem Unglück vier weitere Leichen geborgen worden. In einer dramatischen Aktion wurde das Touristenschiff "Hableany" an Land gehievt - ohne dass es zerbrach.

- In Deutschland haben dramatische Unwetter mit riesigen Hagelkörnern für Chaos, Angst und Schrecken gesorgt.

- Die Manager der großen Dax-Unternehmen verdienen im Durchschnitt das 52-Fache ihrer Mitarbeiter.

