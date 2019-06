Europarat: Russlands Rückkehr

Russland besitzt in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates künftig wieder das Recht, an Abstimmungen teilzunehmen. In einer Änderung der Geschäftsordnung des Ausschusses wurde festgehalten, dass einem Mitgliedsland das Abstimmungsrecht nicht entzogen werden darf. Die Neuerung wurde mit 118 zu 62 Stimmen angenommen.

Der ukraische Ministerpräsident Volodymyr Groysman nannte das die Rache des Aggressors und eine Missachtung internationalen Rechts.

Konstantin Kosatschew, Leiter des außenpolitischen Ausschusses im russischen Föderationsrat, sagte, der gesunde Menschenverstand in der Parlamentarischen Versammlung habe obsiegt.

Russland war 2014 nach der Annexion der Halbinsel Krim das Stimmrecht entzogen worden.

Der Europarat, eigener Angabe nach die führende Menschenrechtsorganisation des Kontinents, untersteht nicht der EU. 47 Staaten sind Mitglied der Institution.