Ungleichheit in Griechenland - Jeder Dritte von Armut bedroht

Ago Kouitimi und Tassos Athanasopoulos haben viele Dinge gemeinsam. Sie sind beide Ende 40, Väter von zwei Kindern und hart arbeitend. Beide hatten einen hohen Lebensstandard, bevor die Krise in Griechenland begann. Seitdem hat sich jedoch die soziale Kluft zwischen ihnen dramatisch vergrößert.

Vor der Krise arbeitete Ago im Baugewerbe. Der gebürtige Albaner kam vor 30 Jahren nach Griechenland. Ohne Bildungshintergrund und besondere Fähigkeiten, arbeitet er heute als Fahrer für einen Lieferservice.

"Ich muss meine Familie unterstützen, deshalb bin ich gezwungen, diese schwierige Aufgabe zu machen. Es ist gefährlich, wenn viel Verkehr auf den Straßen ist. Im Sommer ist es heiß und im Winter ist es kalt. Ich bekomme 4 Euro die Stunde. Ich arbeite 13 Stunden am Tag".

"Ich muss diese langen Tage arbeiten, weil meine Frau nicht berufstätig ist. Ich habe zwei kleine Kinder, ich muss Miete, Rechnungen und außerschulische Aktivitäten bezahlen. Aber am wichtigsten ist, dass ich keine Schulden habe".

Tassos ist Elektroingenieur im Energiesektor. Die Rettungsprogramme forderten eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien. Er hat den Trend vorausgesehen und ist das Risiko eingegangen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Er ist erfolgreich:

"Meine Mentalität, die mein Vater mir seit meiner Kindheit beigebracht hat, ist, dass es nichts gibt, was "ich kann oder nicht kann", nur "was ich machen will". Ich habe die Firma aus dem "Nichts" gegründet. Es war eine Entscheidung, die ich 2010 getroffen habe, weil ich ein Geschäftsumfeld schaffen wollte, das sich von dem unterscheidet, was ich bis dahin erlebt habe".

"Unser Ziel ist es, "Enerdia" in das nächste Jahrzehnt zu führen, indem wir die Größe sowohl finanziell als auch in Bezug auf Erfolge und Erfahrungen verdoppeln oder verdreifachen. Wir wollen in Griechenland und im Ausland wachsen".

Die Ungleichheit hat in Griechenland während der Krise ein beispielloses Niveau erreicht. Die Unterschiede haben sich in den letzten zwei Jahren verringert. Trotzdem ist jeder dritte Grieche immer noch von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.