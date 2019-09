Wilde Prügelei in Einkaufszentrum in Hongkong

In einem Einkaufszentrum in Hongkong demonstrierten Hunderte Menschen für die Regierung. Sie hielten die chinesische Flagge in der Hand. Zunächst ging es friedlich zu. Dann kamen Regierungsgegner hinzu. Es kam zu Handgreiflichkeiten und Prügeleien.