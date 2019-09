Irans Präsident Rohani spricht vor UN-Vollversammlung

Der iranische Präsident Hassan Rohani spricht vor der UN-Vollversammlung in New York. Er hatte angekündigt, einen Plan für Sicherheit und Frieden in der Straße von Hormus vorlegen zu wollen.

Trotz vieler Spekulationen im Vorfeld der Generaldebatte über ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem iranischen Kollegen zeichnet sich in New York bislang keine Annäherung in dem Konflikt ab. Trump hatte dem Iran in seiner Ansprache bei der UN-Vollversammlung am Dienstag mit weiteren Sanktionen gedroht.

Trump ist noch bis Donnerstag in New York. Rohani reist erst nach ihm ab. Ein Treffen der beiden wäre also theoretisch noch möglich, allerdings gibt es bisher keine konkreten Anzeichen dafür. Rohani stellt Bedingungen: Er will, dass die US-Sanktionen gegen den Iran zumindest teilweise aufgehoben werden. Trump hatte sich zwar zunächst mehrfach zu einem Treffen ohne Vorbedingungen bereit erklärt, das aber nach den Drohnenangriffen auf saudische Öl-Anlagen wieder zurückgenommen. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben in den vergangenen Monaten immer weiter zugenommen.

US-Außenminister Mike Pompeo kündigte bei einem Treffen zum Thema Iran am Rande der Vollversammlung an, die US-Politik des maximalen Drucks auf Teheran weiterzuführen und notfalls zu verschärfen.