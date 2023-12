USA legt Veto gegen Waffenstillstands-Resolution zu Gaza ein

Die USA argumentieren, dass die Hamas, wenn Israel die Waffen niederlegt, weiterhin ihre Geiseln, Frauen und Kinder, Alte und Junge, festhalten würde. Der Konflikt hat 17.000 Palästinenser und 1.200 Israelis das Leben gekostet. China wift den USA "doppelte Standards" vor.

Die Vereinigten Staaten haben erneut ihr Veto gegen eine neue Resolution des UN-Sicherheitsrats eingelegt, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird. Die Resolution war von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebracht worden und wurde innerhalb von 24 Stunden von 97 Mitgliedstaaten unterstützt. Der Resolution stimmten 13 Mitglieder des Sicherheitsrates zu, das Vereinigte Königreich enthielt sich der Stimme.

Es ist das zweite Mal seit Beginn des Gaza-Krieges, dass die Vereinigten Staaten ein Veto gegen eine entsprechende Resolution eingelegt haben und sich damit auf die Seite Israels stellen. Israel argumentiert, dass ein solcher Waffenstillstand der Hamas helfen würde, sich wieder zu bewaffnen und die 138 Geiseln im Gazastreifen in ihrer Gewalt zu behalten.

Der Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohamed Abshahab, bedauerte, dass sich der Rat mit diesem Votum "isoliert und damit von seinem eigenen Gründungsdokument losgelöst" zeigt. Welche Botschaft senden wir an die Palästinenser, wenn wir uns nicht hinter einen Aufruf zur Beendigung der unaufhörlichen Bombardierung des Gazastreifens stellen können?, fragte Abshahab.

Ihm antwortete der US-Vertreter Robert Wood, der beklagte, die Resolution sei "übereilt verfasst" und daher "unausgewogen und realitätsfern, weil sie die Dinge vor Ort nicht ein Jota bewegt hätte". Am Morgen hatte Wood gewarnt, dass er einem Waffenstillstand nicht zustimmen werde, weil, so Wood, "wenn Israel heute die Waffen niederlegen würde, wie es einige Mitgliedstaaten fordern, die Hamas weiterhin ihre Geiseln festhalten würde, Frauen und Kinder, Alte und Junge, von denen viele einer unmenschlichen und grausamen Behandlung ausgesetzt sind".

Am 18. Oktober legten die USA auch im Alleingang ihr Veto gegen eine ähnliche, von Brasilien eingebrachte Resolution ein, in der ein Waffenstillstand gefordert wurde, mit der Begründung, dass in dem Text das Recht Israels auf Selbstverteidigung nicht erwähnt werde. Der Nahostkonflikt war der Grund für die meisten Vetos der USA im Sicherheitsrat. Bis zu 45 Mal legten die USA ihr Veto ein, wobei sie sich stets auf die Seite ihres wichtigsten Verbündeten in der Welt, Israel, stellten.

Die Abstimmung erfolgte auf Veranlassung von UN-Generalsekretär António Guterres, der in dieser Woche auf einen Ausnahmemechanismus der UN-Charta, Artikel 99, zurückgriff, der es ihm erlaubt, den Rat um ein Eingreifen in Fällen ernsthafter Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit in der Welt zu bitten. Guterres schilderte dem Rat die Lage auf dramatische Weise und erinnerte daran, dass der Gazastreifen "am Abgrund steht" und dass "die Augen der Welt und der Geschichte (auf den Rat) gerichtet sind. Es ist Zeit zu handeln".

Die Abstimmung war von vornherein zum Scheitern verurteilt, da die Position der USA bekannt war. Dennoch wurden die Verhandlungen bis zur letzten Minute fortgesetzt, wobei die Versuche der USA, das Wort "Waffenstillstand" in "Waffenruhe" zu ändern, scheiterten.

China "tief enttäuscht" über US-Veto gegen Gaza-Waffenstillstandsresolution

Der asiatische Supermacht äußerte ihre "tiefe Enttäuschung" über dieses zweite Veto der USA. Die Resolution "spiegelt den allgemeinen Ruf der internationalen Gemeinschaft wider und stellt die richtige Richtung für die Wiederherstellung des Friedens dar", wurde der chinesische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Zhang Jun, vom staatlichen Fernsehsender CGTN zitiert.

"China unterstützt dies voll und ganz und hat sich dem Vorstoß für diesen Resolutionsentwurf angeschlossen", fügte Zhang hinzu,. Er warf Washington vorwarf, mit "doppelten Maßstäben" zu messen, indem es über den Schutz von Frauen, Kindern und Menschenrechten spreche, während es die Fortsetzung des Konflikts "dulde". Zhang forderte Israel auch auf, die "kollektive Bestrafung der Bevölkerung von Gaza" zu beenden.

Der Gaza-Krieg hat bereits 17.000 Palästinenser und 1.200 Israelis das Leben gekostet und 85 % der zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben, die unter ernsten Gesundheits- und Ernährungsproblemen leiden.