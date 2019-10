Der Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi (auch: al-Baghdadi) ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in Syrien getötet worden. Das teilte Trump am Sonntagmorgen (Ortszeit) in einer Ansprache im Weißen Haus mit.

Zuvor hatten US-Medien den Tod des ISIL-Chefs gemeldet, der in den vergangenen Jahren schon öfter totgesagt worden war.