Die FPÖ-Wien hat das Aufsehen um den Fund von Goldbarren in einer Osttiroler Pension als "Sturm im Wasserglas bezeichnet". Die Bildung finanzieller Rücklagen sei ein "üblicher Vorgang", hieß es in einer Pressemitteilung.

Am Donnerstag war im Zuge der Ermittlungen gegen Heinz-Christian Strache bekannt geworden, dass die Freiheitlichen in der "Pension Enzian" Goldbarren lagerten. Diese waren im August bei einer freiwilligen Durchsuchung durch Ermittler in drei Metallkassetten gefunden worden.

Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner sprach Medienberichten zufolge von einem "möglichen Verdacht auf Geldwäsche" und stellte eine parlamentarische Anfrage an das Justizministerium, um über den Fall im Nationalrat zu beraten.

Zuerst hatte die Redaktion von profil über den Goldfund berichtet. Ein dem Medium vorliegenden FPÖ-Dokument zufolge, gehörten zwei der Kassetten dem Klub der Wiener Freiheitlichen Landtagsabgeordneten und die dritte der FPÖ-Wien.

Mit dem Kauf von Gold sei man dem Expertenrat nach der Bankenkrise 2018 gefolgt, Vermögen in sicheren Werten zu veranlagen. Das Gold stamme aus "finanziellen Rücklagen aus dem Parteivermögen" und bei einer österreichischen Bank gekauft worden.

Der Landesparteisekretär der FPÖ-Wien Michael Stump sprach in einer gesondert veröffentlichten Mitteilung von einer "künstliche[n] Erregung der pinken Berufsempörten".

Die Pension Enzian in St. Jakob ist offiziell der Sitz des "Freiheitlichen Bildungsinstituts", das laut österreichischen Medien 2012 von einem Verein im Umfeld der Wiener FPÖ gekauft wurde.