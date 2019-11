Mysteriöser Blackout in Paris gegen 22 Uhr

In den sozialen Netzwerken teilen viele UserInnen Bilder vom Stromausfall in Paris. Gegen 22 Uhr am Mittwochabend gab es einen Blackout in großen Teilen der französischen Hauptstadt. Doch offenbar war die Stromversorgung rasch wieder hergestellt.

Grund für die Panne war offenbar eine Probem im Umspannwerk von Cergy im Westen von Paris. Der Betreiber RTE bestätigte das Problem auf Twitter und bezeichnete es als "technischen Zwischenfall" in Cergy-Pontoise.

Auch von diesem Vorfall kursierten Videos im Internet, die ein blaues Licht und auch einen lauten Knall zeigten.

Auf den Champs-Elysées hatte es ebenfalls plötzlich keinen Strom mehr gegeben.

Einige Fans berichteten, wie ihr Star während des Konzerts - auch ohne Strom - einfach weitermachte.