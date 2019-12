Anschlag vereitelt: Putin dankt Trump

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump den USA gedankt. Nach einem Hinweis des US-Geheimdienstes sei ein Anschlag in St. Petersburg verhindert worden, sagte Putin.

Zwei russische Staatsbürger wurden laut Inlandsgeheimdienst FSB am Sonntag in Polizeigewahrsam genommen.

Beweise konnten sichergestellt werden, die bestätigten, dass die beiden einen Anschlag vorbereiteten.

Sie hätten an den Feiertagen zwischen dem Neujahr und dem russischen Weihnachten am 7. Januar einen Terroranschlag an einem Ort in St. Petersburg verüben wollen, an dem viele Menschen zusammenkämen. Putin sagte in dem Telefongespräch auch, die USA und Russland würden weiter zusammenarbeiten, um dem islamistischen Terror keine Chance zu geben.