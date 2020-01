Unwetter in Australien - Hagelschauer und Sandstürme

Starke Unwetter sind über Teile der Brandgebiete im Südosten Australiens gezogen. In der Hauptstadt Canberra gingen stellenweise Hagelkörner so groß wie Golfbälle nieder. Autos und Häuser wurden zerstört, in den Vororten fiel teilweise der Strom aus.

Das australische Wetteramt warnt vor weiterem heftigen Wind und schweren Gewittern in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland.

In Sydney fiel sintflutartiger Regen. In Queensland wurden mehrere Autobahnen und Straßen überflutet. In Australien wüten seit Monaten schwere Buschfeuer, der Regen brachte nicht nur Probleme, sondern begünstigte auch die Löscharbeiten der Feuerwehr.

Im Bundesstaat New South Wales haben dagegen riesige Sandstürme die Städte im Outback getroffen. In Dubbo, etwa 400 km nordwestlich von Sydney, wurden Windböen von über 100 Stundenkilometern registriert, als der Sturm über die Stadt hinwegzog. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört.

Die extremen Wetterbedingungen halten Australien weiter in Atem. Noch immer kämpfen die Feuerwehrleute damit, rund 70 Buschfeuer zu bekämpfen