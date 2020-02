Schwere Regenfälle: Schlammlawinen in Sao Paulo

no comment

Schwere Regenfälle haben am Montag in Sao Paulo für Schlammlawinen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Viele Menschen mussten per Helikopter oder Schlauchboot gerettet werden.

Ein Bewohner der größten brasilianischen Stadt filmte, wie eine Schlammlawine in seiner Nachbarschaft. Ein Mädchen war zunächst in einem der getroffenen Häuser gefangen und musste gerettet werden.