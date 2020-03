Coronavirus: Notstand in Spanien

Die spanische Regierung hat aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand verhängt. Zunächst gilt diese Maßnahme für 15 Tage. Sie gibt der Regierung unter anderem die Möglichkeit, den Personenverkehr einzuschränken oder bestimmte Waren zu rationieren. In Spanien sind bisher mehr als 130 Menschen an dem Virus gestorben.

Außenministerin: Vorschnelle Maßnahmen verhindern

Die spanische Außenministerin Arancha González Laya erläuterte: „Wir müssen ständig sicherstellen, dass alles vorbereitet ist und dass die Maßnahmen greifen. Wir müssen verhindern, dass wir vorschnelle Maßnahmen beschließen und die Nebenwirkungen nicht in Betracht ziehen. Das sieht man bei Maßnahmen, die in anderen Ländern getroffen werden“, sagte sie. „Der Stab zur Virusbekämpfung liegt nicht nur im Aufgabenbereich der Regierung mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze, sondern auch der Opposition und jedes einzelnen Bürgers dieses Landes. Wenn wir alle in eine Richtung rudern, können wir das tun, was andere Länder auch getan haben, nämlich dieses Virus so schnell wie möglich hinter uns lassen“, so die Außenministerin.

Quim Torra, der Regionalpräsident Kataloniens, hat die Zentralregierung in Madrid um Hilfe bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen gebeten. Es müsse der Zusammenbruch des Gesundheitssystems verhindert werden, sagte Torra.