Russischer Skandalautor Limonow ist tot

Der russische Skandalautor und Oppositionspolitiker Eduard Limonow ist tot. Er starb nun im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Moskau.

Von Sex und Krieg besessener Provokateur

Limonow wurde 1943 geboren. Auf eine wilde Jugend als Kleinkrimineller folgten abenteuerliche Jahre als Underground-Dichter in Moskau. In den 70ern verließ der Regierungsgegner die Sowjetunion, landete in New York und später in Paris.

Mit Romanen wie "Fuck Off, Amerika" erreichte er Kultstatus. Höchst umstritten war er für seine politischen Aktivitäten – nicht nur zurück in seiner Heimat Russland. Er war Söldner bei serbischen Heckenschützen in Bosnien, saß als Terrorist auf der Anklagebank, wurde wegen Waffenbesitzes verurteilt.

Nach dem Ende der Sowjetunion gründete Limonow die nationalbolschewistische Partei, die 2007 als extremistisch verboten wurde.