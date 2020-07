Feministinnen protestieren gegen Frankreichs neue Regierung

no comment

Feministinnen haben am Freitag in mehreren Städten Frankreichs gegen die Ernennung des neuen Kabinetts demonstriert. Dem neuen Innenminister Gerald Darmanin wird Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Vertrauensmissbrauch vorgeworfen. Die erste Klage wurde fallen gelassen. Am 22. Januar diesen Jahres wurde das Verfahren wiederaufgenommen.

Dem Justizminister werfen die Demonstrantinnen vor, die Bedeutung der #Metoo-Bewegung heruntergespielt zu haben.

Die Proteste begannen am Freitag in Dijon, wo Ministerpäsident Jean Castex und der neue Innenminister die Polizei trafen.