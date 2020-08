30 Männer unter Verdacht: Israel empört über Massenvergewaltigung

Eine Gruppe von Männern, rund 30, sollen eine junge Frau in einem Hotelzimmer im israelischen Eilat vergewaltigt haben. Die Männer seien "Schlange gestanden" vor dem Zimmer, so Augenzeugen. Die israelische Öffentlichkeit ist empört.

Nach der mutmaßlichen Massenvergewaltigung einer 16-Jährigen in einem Hotel in Eilat sind in Jerusalem und anderswo in Israel Menschen gegen Gewalt gegen Frauen auf die Straße gegangen. Gaya hat sich den Protesten in Tel Aviv angeschlossen:

"Es ist beängstigend"

"Es ist noch nicht sicher, aber wie es aussieht, haben mehrere Männer an der Vergewaltigung teilgenommen oder haben es mitbekommen. Sie war 16, also Minderjährig. Wir sind hier, um etwas zu ändern. Wie kann so etwas immer noch passieren. Es ist traurig, frustrierend und beängstigend. Aber vor allem beängstigend", so Gaya.

Auch führende Politiker zeigten sich entsetzt

Zurückgehaltenes Videomaterial?

Elf Tatverdächtige wurden festgenommen, außerdem ein Hotelangestellter, der relvantes Material einer Überwachungskamera zurückgehalten haben soll. Darüberhinaus soll auch Videomaterial der Vergewaltigung entstanden sein. Der Großteil der Festgenommenen soll 17 Jahre alt sein. Insgesamt sollen sich 30 Männer an der Vergewaltigung beteiligt haben.