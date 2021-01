Vor der Amtseinführung von Joe Biden - Euronews am Abend am 19.01.

Guten Abend!

Morgen Abend berichten wir LIVE von der Amtseinführung von Joe Biden. Unseren Livestream finden Sie HIER

In welchen Ländern gehen die Kinder wieder in die Schule?

Können Schulen offen bleiben und lässt sich die Regierung in Berlin nur einseitig von Experten informieren. Darüber diskutieren die Leute im Internet.

Wegen einer Frau, die vom Skifahren in der Schweiz mit der Corona-Mutante nach Belgien heimgekehrt war, sind 5.000 Personen bei Antwerpen in Quarantäne.

Fünf Dinge, die die Amtseinführung von Joe Biden von der aller anderen US-Präsidenten unterscheiden.

Melania Trump hat sich schon gestern als First Lady verabschiedet: per Video, denn offenbar will sie ihre Nachfolgerin nicht empfangen.

Wir wünschen Ihnen gute Stunden - trotz Lockdown und trotz der schwierigen Zeiten!