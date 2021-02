Seine virtuelle Ansprache auf der jährlichen Münchner Sicherheitskonferenz war einer der ersten großen Auftritt von US-Präsident Joe Biden auf der Weltbühne.

Nachdem er bereits dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten war, versprach er nun, die angespannten Beziehungen zwischen den USA und Europa zu reparieren.

Joe Biden: "Ich weiß, die letzten Jahre haben unsere transatlantischen Beziehungen belastet und auf die Probe gestellt. Aber die Vereinigten Staaten sind entschlossen, sich wieder mit Europa zu verbinden. Um sich mit Ihnen zu beraten, um unsere Position der vertrauensvollen Führung zurückzugewinnen."

Amerika ist zurück. Die transatlantische Allianz ist zurück. Und wir schauen nicht zurück. Wir schauen gemeinsam nach vorne. US-Präsident Joe Biden

Biden betonte die Entschlossenheit seiner Regierung, Donald Trumps "America-First-Kurs" schnell zu ändern und sagte, dass die USA wieder an globalen Initiativen beteiligt seien.

Joe Biden: "Amerika ist zurück. Also lasst uns zusammenkommen und unseren Ur-Ur-Enkeln, wenn sie über uns lesen, zeigen, dass die Demokratie funktioniert. Zusammen gibt es nichts, was wir nicht tun können. Also lasst uns an die Arbeit gehen. Ich danke Ihnen allen sehr."

Biden sagte auch, dass sie nicht das absolute Minimum tun könnten, um den Klimawandel anzugehen, und dass die USA bereit seien, wieder in Gespräche über den Wiedereintritt in das Atomabkommen mit dem Iran von 2015 einzusteigen.

Er sprach auch über die wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsherausforderungen, die von Russland und China ausgehen, sowie über den zwei Jahrzehnte andauernden Krieg in Afghanistan.

Weitere Redner waren unter anderem Bill Gates. Für ihn können Länder Tragödien wie Pandemien und den Klimawandel nur durch Investitionen in Forschung und Entwicklung verhindern.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, multilaterale Zusammenarbeit sei der einzige Weg, um die großen Probleme der Welt zu lösen.