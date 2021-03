Mysteriöses Verschwinden: Was geschah mit der Unglücksmaschine MH 370?

Die offizielle Version ist eine Aneinanderreihung von Grauzonen. Warum konnte das Flugzeug vor dem Absturz in den Indischen Ozean nicht mehr kommunizieren? Warum versucht es, zurückzukehren, was die Kapazitäten einer Boeing 777 gar nicht erlauben?



Die Radardaten des Flugs über Malaysia sind völlig inkompatibel mit denen einer Boeing 777.

Sieben Lufträume hat die Maschine angeblich durchflogen, ohne gesehen oder identifiziert zu werden. Kein Land war in der Lage, dafür einen einzigen Beweis zu liefern. Und dann: All die US-Schiffe und Flugzeuge, die die Zone permanent überwachen: Ohne Erfolg.