Nur Du und das Meer: Bodysurfen

Bodysurfen hat eine lange Geschichte, in der vorkolonialen polynesischen Kultur und auch im vorkolonialen Afrika entlang der Küsten. Es gibt Aufzeichnungen der ersten europäischen Entdeckungsreisenden die anfingen, entlang der Westküste Afrikas zu handeln. In Afrika sah man also das Meer auch zum Vergnügen... und das ist es ja, worum es beim Bodysurfen geht.