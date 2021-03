Schottland: Auch neue Partei "Alba" will weg von GB

Nur sechs Wochen vor der Regionalwahl in Schottland

am 6. Mai hat der ehemalige schottische Regierungschef Alex Salmond

die Gründung einer neuen Partei namens Alba angekündigt. Wie seine

ehemalige Partei, die regierende SNP (Scottish National Party) soll sich Alba für die

Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien einsetzen.

Salmond, der Schottland von 2007 bis 2014 regierte, war 2018 aus der SNP ausgetreten, nachdem dort Vorwürfe wegen sexueller Belästigung

gegen ihn untersucht wurden. Später wurde er von einem Gericht

freigesprochen. Er erhob daraufhin seinerseits schwere Vorwürfe gegen

seine politische Ziehtochter, die aktuelle schottische

Regierungschefin Nicola Sturgeon. Sturgeon musste sich sogar einer

Misstrauensabstimmung stellen, die sie gewann.

ZWEITES REFERENDUM

Die SNP-Chefin hofft auf eine absolute Mehrheit bei der Regionalwahl.

Das soll den Druck auf London erhöhen, doch noch ein zweites

Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands zuzulassen. Bei einer

ersten Volksabstimmung 2014 hatte sich die Mehrheit der schottischen

Wähler (55 Prozent) für den Verbleib im Vereinigten Königreich

ausgesprochen.

In direkte Konkurrenz zur SNP will Salmond mit seiner Alba-Partei

nicht treten, betonte er. Direktkandidaten sollten nicht aufgestellt

werden. Er hoffe stattdessen darauf, über regionale Listen einige

Abgeordnete ins Regionalparlament in Edinburgh zu bekommen. Beide

Parteien könnten dann eine «Super-Mehrheit» für die Unabhängigkeit

bilden, so Salmond.

su mit dpa