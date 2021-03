Kanada setzt AstraZeneca-Impfungen für Menschen unter 55 aus

Kanada hat die Impfungen des Oxford-AstraZeneca-Coronavirus-Impfstoffs für Menschen unter 55 Jahren vorübergehend ausgesetzt, um zu überprüfen, inwiefern er im Zusammenhang mit selten auftretenden Blutgerinnseln steht.

Das National Advisory Committee on Immunisation hatte die Pause aus Sicherheitsgründen empfohlen, die kanadischen Provinzen haben nun die Aussetzung bekannt gegeben.

"Es besteht eine erhebliche Unsicherheit über den Nutzen des AstraZeneca-Corona-Impfstoffs für Erwachsene unter 55 Jahren angesichts der möglichen Risiken", sagte Dr. Shelley Deeks, stellvertretende Vorsitzende des National Advisory Committee on Immunisation.

Hintergrund des Stopps sind neue Daten aus Europa, die, so Deeks, darauf hindeuten, dass das Risiko von Blutgerinnseln jetzt bei 1 zu 100.000 läge, also wesentlich höher als das zuvor angenommene Risiko von eins zu einer Million.

Sie erklärte, dass die meisten der Patienten in Europa, die ein seltenes Blutgerinnsel nach der Impfung mit AstraZeneca entwickelten, Frauen unter 55 Jahren betroffen hätten. Die entsprechende Sterblichkeitsrate unter denen, die die Gerinnsel entwickelten, läge bei bis zu 40 Prozent.

Dr. Joss Reimer von der Task Force für die Impfkampagne in Manitoba bestätigte, dass nach der Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin im allgemeinen kein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel besteht. Allerdings seien vermehrt Hirnvenenthrombosen aufgetreten, eine seltene Art von Blutgerinnseln, vor allem bei jungen Frauen in Europa beobachtet wurden.

"Während wir immer noch glauben, dass die Vorteile für alle Altersgruppen die Risiken überwiegen, bin ich nicht zufrieden mit "wahrscheinlich". Ich möchte mehr Daten aus Europa, damit ich genau weiß, was diese Risiko-Nutzen-Analyse aussagt", erklärte Reimer.

Auf die Impfungen von AstraZeneca, die in mehr als 70 Ländern zugelassen sind, setzt auch das von den Vereinten Nationen unterstützte COVAX-Programm, das den Corona-Impfstoff in ärmere Länder verteilen soll. Auch Europa hat große Hoffnungen in den Impfstoff gesetzt, besonders, nachdem die Impfkampagnen schleppend angelaufen waren. Die Zweifel an dem Impfstoff kommen deshalb zur Unzeit.

Neue Kennzeichnung für AstraZeneca-Impfstoff

In Kanada hat das Ministerium in der vergangenen Woche die Kennzeichnung des Impfstoffs ergänzt, die auf das seltene Risiko von Hirnvenenthrombosen hinweist. In Ontario, der bevölkerungsreichsten Provinz Kanadas, haben nur Personen ab 60 Jahren den Impfstoff von AstraZeneca erhalten.

Mark Mendelson, ein 63-jähriger Mann aus Toronto, der eine Herzoperation hinter sich hat, bereut es nicht, dass er sich vor zwei Wochen mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen hat.

"Nehmen Sie, was Sie können", sagte Mendelson. "Ich hatte überhaupt keine Nebenwirkungen durch AstraZeneca. Ich befinde mich in einer besseren Position all diejenigen, die überhaupt keinen Impfstoff bekommen."

In Europa waren die Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin vorübergehend gestoppt worden, und erst wieder angelaufen, nachdem die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) den Impfstoff als sicher eingestuft hatte.

Kanada hat auf Pfizer und Moderna gesetzt

An diesem Mittwoch erwartet Kanada die Lieferung von 1,5 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs aus den USA. Derzeit werden in dem nordamerikanischen Land die Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna verimpft, von ersterem hatte es 76 Millionen Dosen bestellt und 44 Millionen von Moderna. Von AstraZeneca erhält Kanada gerade mal 20 Millionen Impfdosen.

Kanada erhielt seine erste Lieferung von AstraZeneca in diesem Monat - 500.000 Dosen aus Indien. Von den 194.500 Dosen, die die Provinz Ontario erhalten hat, bleiben etwa 10.000 übrig. Sie verfallen am 2. April.

Auch in Kanada kommt die Impfkampagne nicht schnell genug voran, unter anderem, weil es die Vakzine nicht selbst herstellt und damit auf die Lieferungen aus anderen Ländern angewiesen ist.