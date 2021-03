Carnivak-Cov: Der erste Impfstoff gegen Covid-19 für Tiere

In Russland ist der weltweit erste Impfstoff gegen Covid-19 für Tiere angemeldet worden. Carnivak-Cov wurde von der Russischen Behörde für die veterinärmedizinische Überwachung entwickelt.

Schon im April soll die Produktion des Impfstoffs für Tiere gestartet werden - wie der stellvertretende Leiter von Rosselkhoznadzor - Konstantin Savenkov - bekannt gab.

Das Vakzin wurde an Hunden, Katzen, Füchsen, Polarfüchsen, Nerzen und anderen Arten getestet.

All diese Tiere haben nach der Impfung offenbar Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt.

Schon an Nerzen getestet Rosselkhoznadzor

Nach Ansicht der russischen Forscherinnen und Forscher kann der Impfstoff auch weitere Mutationen verhindern. Die Experten unterstreichen aber auch, dass bisher keine Übertragungen von Tieren auf Menschen nachgewiesen wurden. Besonders Nerze, Katzen, Löwen und Tiger waren aber vielerorts an Covid-19 erkrankt.

In Nerzfarmen in Skandinavien hatten offenbar Beschäftigte das Coronavirus auf die Tiere übertragen. Millionen Nerze wurden daraufhin in Dänemark gekeult.

Mit Covid-19 infizierten Frauen und Herrchen wurde geraten, die Abstandsregeln auch gegenüber ihren Haustieren einzuhalten.