Bouffier: CDU-Präsidium für Laschet als Kanzlerkandidat

Das CDU-Präsidium hat sich mit breiter Mehrheit hinter eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Armin Laschet gestellt. Das bestätigte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier nach einer Sitzung des Präsidiums. Man habe aber keinen Beschluss gefasst - dies sei auch nicht geplant gewesen.

Bei der Klausurtagung des Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Wochenende hatten sowohl CDU-Chef Armin Laschet als auch CSU-Chef Markus Söder erklärt, dass sie bereit sind, als Kanzlerkandidat der Union in den Bundestagswahlkampf zu ziehen.

Am Sonntag hatte CDU-Chef Armin Laschet betont, dass mit Söder vereinbart worden sei, dass jetzt noch kein Beschluss gefasst wird. Aber eine "Empfehlung" der CDU-Gremien, wie jetzt geschehen, gilt in Unionskreisen als entscheidende Weichenstellung.

Im Anschluss an die Präsidiumssitzung am Montag will der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet im größeren Parteivorstand weiter für Unterstützung werben. Eine formelle Abstimmung wird am Montag noch nicht erwartet.

Für Söder wird es schwieriger, aber er hat seine Fans

Er wolle nur kandidieren wenn die CDU bereit sei, ihn zu unterstützen, hatte Markus Söder im Vorfeld gesagt. Andernfalls würde er davon "ohne Groll" Abstand nehmen und in Bayern bleiben. In der ARD sagte Söder am Sonntag, die die Situation der Union fünf Monate vor der Wahl "schon ernst" sei. Er sehe die Gefahr einer Wechselstimmung im Land, deshalb müsse die Union ein "modernes Programm" aufstellen, so Söder.

Unterdessen hat sich das Präsidium der Hauptstadt-CDU in Berlin klar hinter Markus Söder gestellt. Die Berliner CDU spricht sich für eine Kanzlerkandidatur Söders aus, wie der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner mitteilte. Söder sei der zupackende, erfolgreiche Krisenmanager, der Deutschland aus der Pandemie führen und das Land zukunftsfest machen könne, so Wegner.