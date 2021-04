LIVE: Laschet zur Entscheidung der CDU-Spitze

CDU-Chef Armin Laschet spricht auf der Pressekonferenz nach der CDU-Präsidiumssitzung: Er informiert die Öffentlichkeit über das Ergebnis der Beratungen der CDU-Spitze.

Es geht um die K-Frage. Sowohl Laschet als auch CSU-Chef Markus Söder haben ihren Hut in den Ring geworfen, als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Doch Laschet hat bereits das CDU-Präsidium hinter sich.

Am Montagvormittag hatte sich das CDU-Präsidium mit breiter Mehrheit hinter eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Armin Laschet gestellt. Das bestätigte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier nach einer Sitzung des Präsidiums. Man habe aber noch keinen offiziellen Beschluss gefasst.

Eine "Empfehlung" der CDU-Gremien, wie jetzt geschehen, gilt in Unionskreisen als entscheidende Weichenstellung. Für Söder wird es also schwieriger. Er will am späten Montagnachmittag eine Pressekonferenz gehen.

