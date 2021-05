Champions League: Chelsea gewinnt 2:0 gegen Real, die Mannschaft von Thomas Tuchel spielt im Finale gegen den Tabellen-Ersten der PremierLeague Manchester City.

Das erste Tor für Chelsea schoss am Mitwochabend nach 27 Minuten der ehemalige Bundesliga-Star Timo Werner. Das zweite Tor erzielte Mason Mount (85.), doch auch dem Chelsea-Torhüter Edouard Mendy kam eine entscheidende Rolle zu.

Man City mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola hatte sich am Dienstagabend gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt. Mit den Franzosen hatte Tuchel in der vergangenen Saison noch im Endspiel gegen den FC Bayern München verloren. Das rein englische Endspiel findet am 29. Mai in Istanbul statt.