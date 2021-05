🌍 Hallo!

🔴 In Gaza und in Israel gibt es immer mehr Opfer der weiter eskalierenden Gewalt, ein Ende der Kampfhandlungen ist auch an Eid-al Fitr nicht in Sicht. Die ersten Todesopfer sind begraben worden.

🦠 Junge Leute in Norwegen bezahlen dafür, dass sie mit dem Coronavirus angesteckt werden.

💊 Und in London werden sie dafür bezahlt, dass junge Leute für eine Studie infiziert werden.

✈️🚗 Deutschland lockert die Regeln bei der Einreise. Was jetzt gilt...

Und wie ist das mit den Ferien in Deutschland. Unsere Korrespondentin Kate Brady war in Büsum.

😢 "Abscheulisches Verbrechen", Mord an einer jungen Britin - Mutter eines Babys -, schockt über Griechenland hinaus.

💸 Tesla-Gründer Elon Musk lässt die Bitcoins abstürzen.

⚽️ Wegen hoher Corona-Zahlen in der Türkei ist das Finale der Champions League verlegt worden.

😮 Alle 6 Minuten: so impfen nette Feuerwehrleute im Stadion in Lyon.

Ihre Newsletter-Schreiberin -diesen gibt es jeden Abend auf Telegram - war dort und sagt TSCHÜSS - bis morgen.