Portugal lockert Coronabeschränkungen: 7500 Pilger im Marienwallfahrtsort Fatima

Portugal hebt langsam die Coronavirus-Beschränkungen wieder auf und dazu gehört auch, dass die Menschen erneut an den Ort der Marienerscheinung in Fatima pilgern können. 7500 Gläubige durften an den Feiern der katholischen Kirche teilnehmen.

Unser Leben und die Geschichte der Welt sind in Gottes Händen. Wir wollen dem Unbefleckten Herzen Mariä die Kirche, uns selbst und die ganze Welt anvertrauen. Beten wir um Frieden, um das Ende der Pandemie, um den Geist der Buße und um unsere Bekehrung. #UnsereLiebeFrauVonFatima — Papst Franziskus (@Pontifex_de) May 13, 2021

Während des Lockdowns bot die katholische Kirche in Fatima drei Messen und zwei Rosenkränze pro Tag online an. Jetzt freuen sich die Menschen, wieder hier sein zu können.

Etwa vier Millionen Gläubige pilgern pro Jahr zu dem Heiligtum.

Elisabete Costa und Laurinda Fernando sind aus Angola. Elisabete Costa ist 47 Jahre alt und Lehrerin. Sie sagt: "Ich bin vor allem dankbar, dass ich meine Covid-19-Erkrankung überstanden habe. Ich danke Gott, dass ich noch am Leben bin."

Und Laurinda Fernando, die in einer Bank arbeitet, betet: "Herr, beschütze alle Menschen auf der Welt. Wende Dich nicht ab von Ihrem Leid. Behüte alle Ärzte und Krankenschwestern."

Retnerin Estelina Luz (66) meint: "Ich hatte im Oktober Covid. Ich war nur zuhause. Wenigstens musste ich nicht ins Krankenhaus. Es gibt soviele Gründe, Gott zu danken."

13 mai 1917 : Première apparition de la Sainte Vierge à #Fatima (#Portugal) à 3 jeunes bergers. pic.twitter.com/eeRcrDmZGi — 𝐕𝐢𝐜𝐚𝐮𝐥𝐞́𝐨 𝐌𝐞́𝐝𝐢𝐚 📲 (@Vicauleo_Media) May 13, 2021

Fatima in Portugal gilt als einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der katholischen Welt, seit dort am 13. März 1917 drei Hirtenkinder von Marienerscheinungen berichteten.