Warum der Absturz von Annalena Baerbock (40)?

Die Euphorie aus den Tagen nach der Nominierung von Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen bei der Bundestagswahl ist verflogen. Im Interview muss sich die 40-Jährige vor allem wegen ihres geschönten Lebenslaufs rechtfertigen - schlecht kommuniziert hat die Grüne zudem beim Thema Benzinpreis. Tatsächlich wird dieser auch nach den Plänen der großen Koalition von CDU und SPD erhöht - viele hatten aber verstanden, dass dies ein Projekt der Grünen sei.

In der Deutschlandtrend Umfrage wünschen sich die meisten Wählerinnen und Wähler Armin Laschet als künftigen Kanzler, auch Olaf Scholz holt auf - Annalena Baerbock hat spektakulär an Zustimmung verloren.

Der Stimmungstest in Sachsen-Anhalt mit dem spektakulären Sieg des CDU-Ministerpräsidenten Reiner Haseloff lässt Armin Laschet als möglichen Sieger erscheinen - trotz der Masken-Affäre um seinen Parteifreund Jens Spahn.

Olaf Scholz war zuletzt als Finanzminister auf dem internationalen Parkett - nämlich beim G7-Gipfel - unterwegs. Mehr Steuergerechtigkeit fordert der SPD-Politiker schon lange.

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt stellt sich die Frage, wieviel Politikwechsel - auch im Kampf gegen den Klimawandel die Menschen in Deutschland tatsächlich wollen. In der Deutschland-Trend-Umfrage liegen die Grünen mit 20 Prozent deutlich vor der AfD, die wie die FDP auf 12 Prozent kommt.