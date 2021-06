In der Stadt Surfside im US-Bundesstaat Florida ist in der Nacht zum Donnerstag ein zwölfstöckiges Hochhaus zum Teil eingestürzt. In dem Gebäude aus dem Jahr 1981 befinden sich mehr als 100 Wohnungen. Über mögliche Verletzte oder Tote gibt es bisher keine Angaben. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Surfside liegt im Großraum Miami unmittelbar an der Atlantikküste.