Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz: Häuser eingestürzt, mehrere Tote

Im Westen Deutschlands haben starke Niederschläge Flüsse über die Ufer treten lassen und Überschwemmungen nach sich gezogen. Besonders stark betroffen ist das Bergische Land.

Ortschaften in der Nähe mehrerer Stauseen im Bundesland Nordrhein-Westfalen mussten vorsorglich geräumt werden.

Im Ort Schuld in Rheinland-Pfalz nahe der Grenze zu NRW sind mehrere Häuser eingestürzt. Die Polizei Koblenz berichtet, zahlreiche weitere seien einsturzgefährdet. „Aktuell können wir vier Tote bestätigen. Es befinden sich etwa 50 Personen auf Dächern, die gerettet werden müssen. Zahlreiche Personen werden uns als vermisst gemeldet", heißt es in der Polizeimeldung. Im Kreis Ahrweiler wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Mehrere öffentliche Gebäude in der Gegend, darunter das Impfzentrum in Grafschaft-Gelsdorf rund 25 Kilometer von Schuld entfernt, blieb an diesem Donnerstag wegen der Hochwasserlage geschlossen.

In Hagen im Ruhrgebiet erreichte der Fluss Volme einen Pegelstand von mehr als 4,30 Meter. Die Stadt richtete Notunterkünfte ein, mehrere Menschen mussten aus ihren Häusern gerettet werden. Neben der Feuerwehr ist auch die Bundeswehr im Einsatz. Der öffentliche Nahverkehr ist stark eingeschränkt, betroffen sind sowohl Busse als auch Bahnen. Auch in Hagen kam es zu Teileinstürzen von Wänden.