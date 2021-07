Hochwasser: Über 100 Tote, Malu Dreyer spricht von "Horror"

Allein zwölf Bewohner eines Heims für Behinderte sind unter den Toten der Flutkatastrophe bei Ahrweiler. Die Beschäftigten im Haus der Lebenshilfe in Sinzig stehen unter Schock. Die Menschen, die ums Leben gekommen sind, hatten sich im Erdgeschoss der Einrichtung aufgehalten und konnten nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Durch die Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind über 100 Menschen ums Leben gekommen - wie die Behörden an diesem Freitag mitteilten, gibt es in Rheinland-Pfalz mindestens 60, in NRW mindestens 43 Todesopfer.

"Es ist ein Horror. Es ist ganz, ganz schlimm"

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer sagte an diesem Freitag in ihrer Heimatstadt Trier: "Es ist ein Horror. Es ist ganz, ganz schlimm." Besonders betroffen ist Trier-Ehrang, wo die historische Altstadt unter Wasser steht. Der Bürgermeister von Trier sagte, die Bewohner könnten noch nicht in ihre Häuser zurück. Erste müsste die Statik der Häuser überprüft werden, denn es dürfe niemand mehr verletzt werden.

Im Landkreis Ahrweiler wurden nach der Flut-Katastrophe am Donnerstagabend noch 1.300 Menschen vermisst - wie das Landratsamt zunächst mitteilte. Am Freitagmittag hielten die Behörden diese Zahl für zu hochgegriffen. Da die Handy-Netze zusammengebrochen waren, war es allerdings weiter schwierig, vermisste Menschen zu erreichen.

Angela Merkel, die sich in Washington aufhielt, sprach am späten Donnerstag von einer "Tragödie" und versprach den betroffenen Menschen in Deutschland nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden: "Wir werden sie in dieser schwierigen, schrecklichen Stunde nicht alleine lassen und werden auch helfen, wenn es um den Wiederaufbau geht."

Zahlreiche Häuser waren nach Unterspülungen eingestürzt. Es besteht Einsturz-Gefahr für weitere Gebäude.

Besonders schlimm betroffen war a uchder 700-Einwohner Ort Schuld im Landkreis Ahrweiler.

Kritische Situation in der Schweiz

An mehreren Orten - auch in der Schweiz- drohen Dämme zu brechen. In der Stadt Luzern wurden mehrere Brücken gesperrt, denn der Pegel des Vierwaldtstädter Sees steigt an diesem Freitag weiter an. Die Promenade war bereits am Vormittag geflutet.

Auch in Bern kämpfen die Menschen gegen das Hochwasser der Aare an.