Wegen Corona: Nächtliche Ausgangssperre, Kino nur noch für Geimpfte

Wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen sind in Teilen Spaniens neue Beschränkungen in Kraft getreten. In Barcelona und in zahlreichen anderen Städten Kataloniens gibt es eine Ausgangssperre von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr früh.

Die Maßnahmen waren am Freitag von einem Gericht bestätigt worden. Hintergrund ist die hochansteckende Delta-Variante, des Virus, die für die meisten Neuansteckungen verantwortlich gemacht wird und die vor allem unter ungeimpften jungen Menschen grassiert. Die neuen Maßnahmen sollen nächtliche Feiern verhindern.

In Griechenland sind ab sofort nur noch Geimpfte in Bars, Kinos und Theatern erlaubt. Die Maßnahme gilt bis Ende August. Auch hier hatte es einen starken Anstieg mit Ansteckungen der Delta-Virusvariante gegeben.

In Litauen gilt ab jetzt wieder die weithöchste Warnstufe. Die Regierung denkt wegen der steigenden Zahl von Ansteckungen darüber nach, bestimmte Dinge nur noch Geimpften zu erlauben.

In Island soll es wegen der Delta-Variante neue Grenzkontrollen geben. Erst vor knapp vier Wochen hatte die Regierung eigentlich alle Beschränkungen aufgehoben.