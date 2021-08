Tinder, Tinder: In den letzten 18 Monaten der Pandemie haben Dating-Plattformen Hochkonjunktur. Kennenlernen leicht gemacht – denn gerade in Zeiten von Corona herrscht in Sachen soziale Nähe Ebbe. Vor echten Treffen chatten viele jetzt lieber erst einmal per Video. Dating-Apps wie Tinder sind schwer im Trend. Der Anbieter vermeldete für 2020 Rekorde. Virtuell ist das neue Kuscheln – irgendwie seltsam, aber „in“.