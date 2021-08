Biden nach Terror in Kabul: "Amerika wird Euch zur Strecke bringen"

In seiner Ansprache im Weißen Haus in Washington hat US-Präsident Joe Biden denen, die hinter dem grausamen Anschlag am Flughafen Kabul stehen, mit Vergeltung gedroht. Durch ein Selbstmordattentat, für das eine lokale Gruppe des IS - der sogenannte IS-K - die Verantwortung übernommen hat, wurden mehr als 90 Menschen getötet - darunter mindestens 12 US-Soldaten.

Biden sagte: "Diejenigen, die diesen Anschlag verübt haben, sowie alle anderen, die Amerika Schaden zufügen wollen, sollen Folgendes wissen: Wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen. Wir werden Euch verfolgen und Ihr müsst dafür bezahlen."

Die USA haben laut beiden Informationen dazu, wo sich die Drahtzieher der Anschläge befinden. Die USA hätten auch ohne große Militäreinsätze Möglichkeiten, die Hintermänner zur Rechenschaft zu ziehen. Wo auch immer sie seien - "wir werden Euch zur Strecke bringen", sagte Biden.

Der US-Präsident kündigte an, dass die US-Truppen die Evakuierungen aus Afghanistan fortsetzen werden. "Wir haben noch so viel zu tun. Es liegt in unserer Macht, es zu tun. Wir müssen nur unerschütterlich bleiben. Unerschütterlich", so Biden. "Wir werden unseren Auftrag erfüllen und nach dem Abzug der Truppen weiterhin Mittel und Wege finden, wie wir jeden Amerikaner finden können, der Afghanistan verlassen will. Wir werden sie finden und wir werden sie rausholen."