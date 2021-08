Hinreißend ähnlich: Kristen Stewart verkörpert Prinzessin Diana

Es könnte das Highlight der kommenden Filmfestspiele von Venedig werden: Kristen Stewart - kaum wiederzuerkennen - verkörpert Prinzessin Diana in dem Drama "Spencer"vom Chilenen Pablo Larraín ("Jackie"). Der erste Trailer gibt einen hinreißenden Vorgeschmack.

Die Handlung spielt Weihnachten 1991 auf dem königlichen Landsitz Sandringham. Die Royals sind versammelt, doch Diana ist angesichts der schwer zerrütten Ehe mit Charles nicht nach Bescherung. Reine Fiktion, aber an wahren Begebenheiten inspiriert, wie es so schön heißt.

"Spencer" sei eine Vorstellung von dem, was sich in diesen schicksalhaften Tagen abgespielt haben könnte, schreibt der Vertreiber Neon zu dem Trailer.

Scheidung am 28.08.1996 - also vor 25 Jahren

Diana soll damals den Beschluss gefasst haben, sich von Charles zu trennen. Das Paar hatte 1981 in einer Märchenhochzeit geheiratet, sie wurden Eltern von William und Harry.

Nach einem langen Rosenkrieg wurde die Scheidung am 28. August 1996, also vor 25 Jahren, amtlich. Im August 1997 starb Diana bei einem Autounfall in Paris.

Der Film soll im November in die deutschsprachigen Kinos kommen - vorher kämpft er um einen Goldenen Löwen am Lido.