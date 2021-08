Urteil im Korruptionsprozess gegen Ex-FPÖ-Chef Strache erwartet

Im Korruptionsprozess gegen Österreichs ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird das Urteil an diesem Freitag gesprochen.

Laut Anklage soll er dem mitangeklagten Eigentümer einer Privatklinik Walter Grubmüller zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen haben. Im Gegenzug sollen Spenden an die rechte FPÖ geflossen sein, deren Vorsitzender Strache damals war.

Strache ist wegen Bestechlichkeit angeklagt, der befreundeter Klinik-Eigentümer wegen Bestechung. Beide bestreiten die Korruptionsvorwürfe. Bei einer Verurteilung drohen Strache bis zu fünf Jahre Haft

Strache hat vor Gericht ausgesagt, dass er sich nicht wegen des Geldes für dieses Thema einsetzte, sondern weil er es als ungerecht empfand, dass der Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds des Staates die Zusammenarbeit mit der Schönheitsklinik verweigerte.

In dem Verfahren geht es um zwei Spenden Grubmüllers in Höhe von 2.000 und 10.000 Euro an die Bundes-FPÖ. Nach Ansicht der der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) waren diese an die "pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäfts" seitens Straches gekoppelt.

Der damalige FPÖ-Chef soll versucht haben, mit einem in der parlamentarischen Praxis aussichtslosen Initiativantrag eine Änderung des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) zu bewirken, um dem befreundeten Grubmüller eine Gegenverrechnung der Leistungen seiner Klinik mit der Sozialversicherung zu ermöglichen.

Die Klinik bekam schließlich 2018 Zugang zu dem Fond, als Strache Vizekanzler war.

Die Koalition zwischen der FPÖ und der konservativen ÖVP unter Kanzler Sebastian Kurz platzte im Mai 2019, nachdem das sogenannte Ibiza-Video veröffentlicht worden war.

In den verdeckt gefilmten Aufnahmen sprach Strache über fragwürdige Methoden der Parteienfinanzierung und der politischen Einflussnahme. Der 52-Jährige führt nun die Kleinpartei Team HC Strache..