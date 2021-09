Auckland: Angriff in Supermarkt - Ardern spricht von Terror

In Auckland hat ein Mann in einem Supermarkt sechs Menschen mit einem Messer verletzt. Der Angreifer sei von Sicherheitskräften erschossen worden, so die Polizei.

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern bezeichnete den Vorfall als Terrorangriff. Der Angreifer sei Sri-Lanker gewesen und Anhänger der IS-Miliz. Er sei den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen und stand ihren Angaben zufolge rund um die Uhr unter Überwachung.

Die Polizei, die mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber im Einsatz war, sperrte das Gebiet um das Einkaufszentrum LynnMall großräumig ab.